Cascia donna soccorsa dai Vigili del Fuoco dopo una caduta al Santuario di Roccaporena

Oggi, 21 ottobre 2025, nel pomeriggio, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Norcia sono intervenuti in località Scoglio di Santa Rita, nella frazione Roccaporena di Cascia (PG), per prestare soccorso a una donna rimasta ferita lungo il percorso del Santuario. La donna, caduta accidentalmente all’altezza della undicesima stazione del percorso devozionale, ha riportato una frattura composta alla caviglia. I Vigili del fuoco hanno effettuato il recupero utilizzando la barella Toboga e hanno trasportato la ferita fino all’ambulanza del Servizio sanitario 118, che l’ha poi condotta in ospedale per le cure del caso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cascia, donna soccorsa dai Vigili del Fuoco dopo una caduta al Santuario di Roccaporena

