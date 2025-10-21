Cascia donna soccorsa dai Vigili del Fuoco dopo una caduta al Santuario di Roccaporena

Laprimapagina.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 21 ottobre 2025, nel pomeriggio, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Norcia sono intervenuti in località Scoglio di Santa Rita, nella frazione Roccaporena di Cascia (PG), per prestare soccorso a una donna rimasta ferita lungo il percorso del Santuario. La donna, caduta accidentalmente all’altezza della undicesima stazione del percorso devozionale, ha riportato una frattura composta alla caviglia. I Vigili del fuoco hanno effettuato il recupero utilizzando la barella Toboga e hanno trasportato la ferita fino all’ambulanza del Servizio sanitario 118, che l’ha poi condotta in ospedale per le cure del caso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

cascia donna soccorsa dai vigili del fuoco dopo una caduta al santuario di roccaporena

© Laprimapagina.it - Cascia, donna soccorsa dai Vigili del Fuoco dopo una caduta al Santuario di Roccaporena

Leggi anche questi approfondimenti

cascia donna soccorsa vigiliRoccaporena di Cascia, donna si infortuna lungo il percorso del Santuario: salvata dai vigili - Oggi pomeriggio, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Norcia sono intervenuti in località Scoglio di Santa Rita, frazione Roccaporena di Cascia (PG), per prestare soccorso ... Scrive ilmessaggero.it

Esce dal sentiero e resta bloccata sulle rocce, donna soccorsa sopra Toscolano - L'escursionista finita fuori dal sentiero è stata raggiunta e riportata in una zona sicura dagli operatori del Cnsas a Sanico, a circa 950 metri di quota. Riporta quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Cascia Donna Soccorsa Vigili