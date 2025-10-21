Casasco | Su intesa Euronext-Deutsche Borse difendere Milano

"Le ipotesi di accordo fra Euronext, a guida francese, e Deutsche Borse come ipotizzato dal Cancelliere Merz, vanno seguite con grande attenzione. Tajani e Forza Italia già nel recente passato hanno provato a difendere la centralità di Piazza Affari come piazza finanziaria nell' interesse dell'economia milanese e nazionale, ma purtroppo l'Italia non ha saputo far valere a pieno il suo peso azionario in Euronext (pari peraltro a quello francese). Occorre ora, essere attivi e partecipi di ogni negoziato e scelta, sin da subito, per evitare che ancora una volta siano Parigi e Francoforte i soli poli finanziari (oltre che di vigilanza) a discapito della Borsa di Milano". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

