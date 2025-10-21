Casartigiani Taranto sul monotematico aeroporto Grottaglie | Bene la collaborazione politica ora si passi ai fatti

Tarantini Time Quotidiano Casartigiani Taranto esprime grande soddisfazione per l’approvazione unanime, da parte del Consiglio Comunale di Taranto, della mozione congiunta che sollecita l’apertura dei voli civili presso l’aeroporto di Grottaglie “Marcello Arlotta”. È un risultato che segna un momento di unità fondamentale per il rilancio infrastrutturale ed economico della nostra area, grazie alla collaborazione tra le istituzioni di maggioranza e di opposizione. L’aeroporto “Marcello Arlotta” di Grottaglie, con la sua pista di 3.300 metri, è già tecnicamente pronto per accogliere voli commerciali di medio e lungo raggio, offrendo un’alternativa strategica ai collegamenti regionali e nazionali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Casartigiani Taranto sul monotematico aeroporto Grottaglie: «Bene la collaborazione politica, ora si passi ai fatti»

