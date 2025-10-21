casarini e soci alla sbarra pagati per il trasbordo di migranti

Casarini e soci alla sbarra, per la prima udienza del processo con la pesante accusa di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” e l’aggravante dello “scopo di lucro”. Subito parte il ribaltamento della realtà con l’appoggio dei giannizzeri della Cgil presenti in aula. Gli attivisti di Mediterranea proclamano sul loro sito che trasformeranno “una assurda accusa contro il soccorso in mare e la solidarietà, in un processo contro chi in mare fa invece morire donne, uomini e bambini in stragi come quella di Cutro o in omissioni di soccorso che provocano sofferenza e morte”. Neanche tanto velato il solito attacco a testa bassa al governo Meloni per una tragedia avvenuta anni dopo il trasbordo dei migranti che secondo l’accusa ha fruttato 125mila euro a Casarini e soci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

