Casa Riformista inserisce un' altra donna | c' è Teresa Ucciero
Teresa Ucciero sarà una delle ‘quote rosa’ della lista Casa Riformista per le elezioni regionali di fine novembre. “A sostegno del progetto politico riformista e moderato per il futuro della regione. Una scelta di continuità e coerenza con l’impegno politico portato avanti in questi anni, sempre. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Affondo dei centristi contro Casa riformista: “Non saranno loro a guidarci verso il 2027” https://lastampa.it/torino/2025/10/20/news/casa_riformista_centro_politica-15359746/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Oggi a Torino rifletteremo insieme agli iscritti di città e provincia su come avviare l’esperienza di Casa Riformista in Piemonte. Appuntamento qui alle 16 - facebook.com Vai su Facebook
Casa Riformista inserisce un'altra donna: c'è Teresa Ucciero - In lista anche i consiglieri regionali uscenti Maria Luigia Iodice e Salvatore Aversano nonché Antonio Cantile, consigliere comunale di Trentola Ducenta ... Come scrive casertanews.it
Eletti Giani-Casa Riformista Toscana, nomi consiglieri Regionali 2025/ Preferenze e seggi: Renzi punta al 10% - Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio ... Scrive ilsussidiario.net
David Zappelli lancia Casa Riformista a Viareggio - “Sento la responsabilità dei 700 voti che ho ricevuto, ma soprattutto quella di ricambiare la fiducia che queste persone mi hanno manifestato. Si legge su versiliatoday.it