Casa della comunità in Darsena Corsa per attivarla in cinque mesi

Il tempo stringe. Si corre per completare i lavori per realizzare la Casa della comunità in Darsena: il cantiere è nei tempi, ma tutto deve essere pronto entro pochi mesi. A marzo del 2026 infatti la struttura deve entrare in funzione, pena la perdita del maxi finanziamento Pnrr da 13 milioni di euro. "Hanno completato le strutture, ora stanno lavorando all’involucro dell’edificio – dice Francesca Luzi, direttrice dell’unità operativa delle attività tecniche dell’ Ausl Romagna a Ravenna – e ultimamente hanno accelerato. È impegnativo, ma confidiamo che possano rispettare i target imposti. Certo, l’obiettivo è abbastanza ambizioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

