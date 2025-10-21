Casa Bianca | Nessun incontro Trump-Putin

Donald Trump e Vladimir Putin non si incontreranno «nell’immediato futuro». A dichiararlo, secondo quanto riferito da Reuters, è stato un alto funzionario della Casa Bianca. Smentita, quindi, l’ipotesi di un confronto nel breve periodo tra i due leader di Stati Uniti e Russia. Era stato lo stesso presidente americano a parlare di un possibile incontro col suo omologo di Mosca diversi giorni fa, davanti a Volodymyr Zelensky, presidente ucraino. E mentre la guerra in Ucraina continua, con la Russia a proseguire nei suoi attacchi con droni suicidio anche oggi, non è in programma nemmeno un incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Casa Bianca: «Nessun incontro Trump-Putin»

