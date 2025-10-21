Casa Bianca iniziata la demolizione dell' East Wing per nuova sala da ballo di Trump
La Casa Bianca ha iniziato la demolizione di una parte dell'East Wing, sede tradizionale delle attività della first lady, per costruire una sala da ballo voluta dal presidente Donald Trump, nonostante non ci sia ancora l'approvazione ufficiale dell'ente federale responsabile di questi progetti. Foto spettacolari mostrano un escavatore demolire la facciata dell'edificio, con finestre e parti strutturali a terra. Alcuni giornalisti hanno osservato i lavori da un parco vicino. Trump ha annunciato l'inizio della costruzione tramite un post sui social e ne ha parlato durante una cerimonia alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Casa Bianca, demolita parte dell'ala Est: iniziati i lavori per costruire la sala da ballo voluta da Trump Vai su Facebook
Il capo della Casa Bianca ha lasciato intendere che la leadership di Hamas non fosse coinvolta in alcuna presunta violazione, incolpando invece "alcuni ribelli interni". " - X Vai su X
Iniziata la demolizione dell'East Wing alla Casa Bianca: farà posto alla nuova sala da ballo di Trump - La Casa Bianca ha iniziato la demolizione di una parte dell’East Wing, sede tradizionale delle attività della first lady, per costruire una sala da ballo voluta dal presidente Donald Trump, nonostante ... Da msn.com
Trump demolisce la Casa Bianca per... costruire la sua nuova sala da ballo. VIDEO - Iniziata la demolizione dell’East Wing alla Casa Bianca per la sala da ballo voluta da Trump. Riporta affaritaliani.it
Usa, al via i lavori per la sala da ballo della Casa Bianca - Le squadre di demolizione hanno sfondato parte della storica ala est della Casa Bianca per iniziare a costruire la sala da ballo del presidente Donald Trump. Lo riporta tg24.sky.it