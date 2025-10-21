casa bianca iniziata demolizione east wing per nuova sala da ballo di trump

(LaPresse) La Casa Bianca ha iniziato la demolizione di una parte dell’East Wing, sede tradizionale delle attività della first lady, per costruire una sala da ballo voluta dal presidente Donald Trump, nonostante non ci sia ancora l’approvazione ufficiale dell’ente federale responsabile di questi progetti. Foto spettacolari mostrano un escavatore demolire la facciata dell’edificio, con finestre e parti strutturali a terra. Alcuni giornalisti hanno osservato i lavori da un parco vicino. Trump ha annunciato l’inizio della costruzione tramite un post sui social e ne ha parlato durante una cerimonia alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

