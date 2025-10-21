Carta Docente bloccata | Gilda Insegnanti accusa il Ministero

La piattaforma Carta Docente è ancora bloccata a metà ottobre, impedendo l'accesso al bonus. La denuncia arriva dal sindacato Gilda degli Insegnanti, che segnala forti disagi per l'aggiornamento professionale dei docenti. Pesa anche il ritardo nei pagamenti delle sentenze vinte dai docenti precari. Il sindacato chiede un intervento immediato.La protesta della Gilda: piattaforma ancora bloccataIl sindacato Gilda degli Insegnanti ha espresso forte disappunto per i disservizi che stanno caratterizzando l'avvio dell'anno scolastico 20252026 riguardo la Carta del Docente. A metà ottobre, la piattaforma online ministeriale, necessaria per generare i voucher, risulta ancora inattiva, un ritardo che sta causando notevoli disagi. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Carta Docente bloccata: Gilda Insegnanti accusa il Ministero

