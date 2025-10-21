Carrarese Big match ai Marmi contro il Venezia I Lagunari dispongono di una rosa internazionale

C’è il Venezia sabato sulla strada degli azzurri. La Carrarese si appresta ad affrontare una delle corazzate della Serie B, unanimemente riconosciuta tra gli addetti ai lavori come massima pretendente alla promozione in A assieme al Palermo. I lagunari, sfruttando anche il paracadute derivato dalla retrocessione nella serie cadetta, sono la squadra che ha speso di più sul mercato e vantano una rosa “internazionale“ con tantissimi stranieri di qualità. Domenica ad Empoli c’erano solo due italiani nell’undici titolare: Doumbia ed Adorante. Il Venezia è una big ma per il momento non ha ancora espresso appieno tutto il proprio potenziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net