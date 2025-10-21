Carrara travolta dalla forte pioggia allagamenti fuori controllo VIDEO

Forti piogge e allagamenti a Marina di Carrara, Carrara e Avenza: strade invase dall’acqua e soccorsi in azione. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Carrara travolta dalla forte pioggia, allagamenti fuori controllo. VIDEO

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nella notte sul Nord della Toscana, in particolare a Massa e Carrara. Vai su Facebook

Forte pioggia a Carrara, soccorsa una famiglia, scuole chiuse - Scuole chiuse stamani a Carrara e Massa per l'ondata di maltempo che ... Lo riporta msn.com

Maltempo, forte pioggia a Massa Carrara: scuole chiuse, famiglia messa in salvo e idrovore in azione - (Adnkronos) – Una forte perturbazione ha colpito nella notte l’area apuana, in Toscana, provocando gravi disagi nei comuni di Carrara e Massa. Segnala msn.com

Scuole chiuse a Carrara per il maltempo, Giani: “fino a 131 mm pioggia in sei ore” - In località Fossone una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale è stata salvata dai vigili del fuoco ... intoscana.it scrive