Carpi - Ascoli 1-1 | La vittoria dei biancorossi sfuma sul più bello
Un grande Carpi vede sfumare quasi al 90' una vittoria di prestigio. Al "Cabassi" finisce 1-1, con botta e risposta negli ultimi 10'. Vantaggio per il Carpi con Sall che anticipa tutti su una conclusione di Stanzani e batte Vitale (primo gol subito fuori casa in stagione). Pareggio dell’Ascoli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gli highlights di Carpi-Ascoli 1-1 #LungaVitaAllaRegina - facebook.com Vai su Facebook
#SerieC gr.B Carpi-Ascoli 1-1 Pontedera-Vis Pesaro 0-2 league table (top5) 1? Arezzo 27 2? Ascoli 24 3? Ravenna 24 4? Ternana 17 5? Forlì 16 #calcio #football - X Vai su X
Carpi-Ascoli 1-1: all’89° Rizzo Pinna evita il primo ko ai bianconeri - All’89° il terzo gol stagionale (secondo consecutivo) di Rizzo Pinna evita il primo ko all’Ascoli. Si legge su veratv.it
Carpi-Ascoli finisce 1-1 - Succede poco nel primo tempo, con il Carpi che ci mette molta più grinta, pressando molto e cercando la conclusione, ma ... Scrive picenonews24.it
Carpi-Ascoli 1-1, Agostinone: “Grande reazione dopo il gol subìto” - Questo il commento del Vice di Mister Tomei, Giuseppe Agostinone, dopo il pareggio (1- Come scrive veratv.it