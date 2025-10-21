Carone Pierdavide Carone annuncia l’uscita del suo nuovo album

ph. Clara Parmigiani ROMA – Pierdavide Carone annuncia l’uscita del suo nuovo album “Carone”, disponibile da venerdì 7 novembre per ZOO DischiADA music Italy. L’album verrà presentato in due appuntamenti live a Milano e Roma. I biglietti delle due date – organizzate da Kashmir Music – sono già disponibili. Mercoledì 12 novembre – MILANO, Santeria Toscana 31. Venerdì 28 novembre – ROMA, Auditorium Parco della Musica. Un progetto in due tempi che abbraccia le molte anime della sua scrittura. Da un lato la dimensione più intima, quella in cui la voce si fa confidenza e la parola torna essenziale; dall’altro un respiro collettivo, aperto all’incontro e al dialogo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

