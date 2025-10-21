Carone Pierdavide Carone annuncia l’uscita del suo nuovo album
ph. Clara Parmigiani ROMA – Pierdavide Carone annuncia l’uscita del suo nuovo album “Carone”, disponibile da venerdì 7 novembre per ZOO DischiADA music Italy. L’album verrà presentato in due appuntamenti live a Milano e Roma. I biglietti delle due date – organizzate da Kashmir Music – sono già disponibili. Mercoledì 12 novembre – MILANO, Santeria Toscana 31. Venerdì 28 novembre – ROMA, Auditorium Parco della Musica. Un progetto in due tempi che abbraccia le molte anime della sua scrittura. Da un lato la dimensione più intima, quella in cui la voce si fa confidenza e la parola torna essenziale; dall’altro un respiro collettivo, aperto all’incontro e al dialogo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Domenica 12 ottobre dalle 21:00 chiuderemo la Sagra dei Sapori Torittesi in bellezza con il concerto di Pierdavide Carone. Cantautore raffinato e autore di successo, Pierdavide ha conquistato il pubblico grazie ad Amici, dove si è classificato terzo vincendo Vai su Facebook
Pierdavide Carone annuncia il nuovo album, in uscita il 7/11 - Pierdavide Carone annuncia l'uscita del suo nuovo album Carone, disponibile dal 7 novembre per ZOO Dischi\ADA music Italy. Si legge su ansa.it
Pierdavide Carone torna a novembre con il nuovo album “Carone” - PIERDAVIDE CARONE annuncia l'uscita del suo nuovo album "CARONE", disponibile da venerdì 7 novembre per ZOO DischiADA music Italy. Secondo fourzine.it