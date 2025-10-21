Tempo di lettura: 3 minuti Caro Sindaco Mastella, sono una giovane della sua città e questa che le sto per scrivere è una lettera a cuore aperto, che non vuole sapere di critica né di politica, ma esclusivamente di comprensione e ascolto da parte di chi, come me, potrebbe essere sua nipote. Ebbene, una volta — fino a non molto tempo fa, signor Sindaco — chi veniva definito coraggioso era colui che imbracciava le proprie valigie e partiva verso un altrove, italiano o straniero, per cercare fortuna. Oggi, invece, mi sento con assoluta certezza di dirle che il vero coraggioso è chi decide di restare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caro Sindaco Mastella…l’appello social di una giovane ricercatrice sannita