Caro-bollette 306 famiglie salvate dalla chiusura dei contatori per morosità | nuovo protocollo Hera-Comune

Si rinnova la collaborazione tra il gruppo Hera e il Comune di Forlì per dare una mano alle famiglie che fanno fatica a pagare le bollette. Con il supporto anche della Caritas. Una "grande buona prassi" che ha permesso di aiutare tante famiglie seguite dai Servizi sociali, sottolinea questa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

