Carmiano attesa finita per la mensa scolastica | appalto assegnato a La Fenice
CARMIANO – Nei giorni scorsi la preoccupazione e il malcontento espresso dalle famiglie di Carmiano per i ritardi nell’avvio del servizio di refezione scolastica per i piccoli studenti degli istituti cittadini. Alle rassicurazioni e alla pacificazione garantita dal sindaco Giovanni Erroi ha fatto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
