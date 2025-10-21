Carlo Pallavicino | Marchisio mi lasciò dopo una cena Il metodo Lotito | ore d'attesa e 4 telefoni

Carlo Pallavicino, ex procuratore ai massimi livelli, fa un viaggio dentro la passione viscerale per il calcio, con uno sguardo lucido su un mestiere spesso frainteso come quello del procuratore. Per Fanpage.it i suoi ricordi di trattative con campioni come Careca, Pandev e Ronaldo il Fenomeno.

Il procuratore Carlo Pallavicino su Rui Costa: "Era un ragazzo che aveva una grande autostima e una grande considerazione di tutto quello che faceva, viveva anche molto per il culto di se stesso. A #Firenze si è affermato in tutto e per tutto, soprattuto dopo l'a

RUI COSTA E LE TITUBANZE DI BERLUSCONI Rui Costa, ci racconta il suo ex procuratore Carlo Pallavicino, a Firenze decideva persino lo stile delle maglie, era il sindaco. Eppure la Fiorentina doveva cederlo per non fallire. Il portoghese voleva solo il Milan

Pallavicino, 30 anni di segreti: 'Rui Costa e la furia di Cragnotti. Marchisio, che delusione! Ronaldo scelse l'Inter con i viados sotto casa' - L’anima di Carlo Pallavicino è una camera di specchi esposta ad est, rimbalza il sole in ogni direzione e ... Da calciomercato.com