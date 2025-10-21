Carlo Pallavicino | Marchisio mi lasciò dopo una cena Il metodo Lotito | ore d'attesa e 4 telefoni

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Pallavicino, ex procuratore ai massimi livelli, fa un viaggio dentro la passione viscerale per il calcio, con uno sguardo lucido su un mestiere spesso frainteso come quello del procuratore. Per Fanpage.it i suoi ricordi di trattative con campioni come Careca, Pandev e Ronaldo il Fenomeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pallavicino, 30 anni di segreti: 'Rui Costa e la furia di Cragnotti. Marchisio, che delusione! Ronaldo scelse l'Inter con i viados sotto casa' - L’anima di Carlo Pallavicino è una camera di specchi esposta ad est, rimbalza il sole in ogni direzione e ... Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Carlo Pallavicino Marchisio Lasci242