Carlo Conti ruba una showgirl amatissima a Canale 5 | sarà lei la co-conduttrice di Sanremo 2026!

Mentre la macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2026 comincia a muoversi, Carlo Conti è già al lavoro per costruire il cast che lo accompagnerà sul palco dell’Ariston. Se da un lato si lavora alla selezione degli artisti in gara, dall’altro si parla già della possibile co-conduttrice. Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta nella sua rubrica Celebrity Watch per Vanity Fair, Conti avrebbe in mente un nome ben preciso: una showgirl attualmente sotto contratto con Mediaset, che negli ultimi mesi si è distinta per talento e bellezza e che ora potrebbe passare alla concorrenza per affiancare il conduttore toscano sul palco più importante della televisione italiana. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Carlo Conti “ruba” una showgirl amatissima a Canale 5: sarà lei la co-conduttrice di Sanremo 2026!

