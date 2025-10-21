Carla Bruni e i 15 anni della figlia Giulia Sarkozy | Non è un compleanno facile grazie di esistere

In un momento così complesso della vita familiare, Carla Bruni ha voluto fare gli auguri di compleanno alla figlia Giulia Sarkozy in un modo tenero e pubblico, celebrando i suoi 15 anni. I 15 anni di Giulia Sarkozy nel momento più buio. L’ex première dame ha infatti condiviso su Instagram una foto di Giulia, nata il 19 ottobre 2011 dal suo amore con l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che la mattina del 21 ottobre è entrato nella prigione parigina di La Santé per scontare la condanna a cinque anni per associazione a delinquere. GUARDA LE FOTO Giulia Sarkozy, le foto social della figlia di Carla Bruni. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Carla Bruni e i 15 anni della figlia Giulia Sarkozy: «Non è un compleanno facile, grazie di esistere»

