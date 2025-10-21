Carl Brave annuncia il nuovo singolo Occhiaie al via il tour nei club

Carl Brave annuncia oggi l’uscita del suo nuovo singolo Occhiaie, già presentata in anteprima nelle prime date del tour nei club. Dopo averlo presentato in anteprima durante le prime tappe del suo Notti brave Amarcord Tour, Carl Brave annuncia oggi ufficialmente l’uscita del suo nuovo singolo Occhiaie (Warner Music Italy), fuori ovunque venerdì 24 ottobre.” È un brano che parla di strada, di persone che ai nostri occhi spesso sono invisibili, perché forse c’è bisogno di raccontare un po’ la loro storia. ” Con queste parole, l’artista romano aveva introdotto il brano sul palco. Ed è esattamente quello che fa: con la sua scrittura diretta racconta chi vive ai margini, restituendo loro uno spazio e una voce. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Carl Brave annuncia il nuovo singolo Occhiaie, al via il tour nei club

