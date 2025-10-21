Carini dall' assistenza al trasporto scolastico | Ancora non garantiti i servizi per i disabili

Giovanni Gallina, coordinatore dell'Udc di Carini, denuncia che l'assistenza disabili nelle scuole ancora non è a regime rispetto agli altri comuni. Inoltre il servizio scuolabus arranca. “Chiederemo - afferma - un tavolo tecnico con tutti gli organi per risolvere i disservizi dare risposta alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

