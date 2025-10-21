Carini dall' assistenza al trasporto scolastico | Ancora non garantiti i servizi per i disabili
Giovanni Gallina, coordinatore dell'Udc di Carini, denuncia che l'assistenza disabili nelle scuole ancora non è a regime rispetto agli altri comuni. Inoltre il servizio scuolabus arranca. “Chiederemo - afferma - un tavolo tecnico con tutti gli organi per risolvere i disservizi dare risposta alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Concerto di Musiche classiche e moderne in onore della Madonna del Rosario eseguito dalla Banda Musicale Vincenzo Bellini di Carini diretta dal M° Giuseppe Di Carlo. Grazie per l'organizzazione alla Congregazione della Madonna del Rosario e all'Assem - facebook.com Vai su Facebook
Trasporto gratuito per la spesa e assistenza psicologica - L’Amministrazione comunale di Sant’Agata sul Santerno ha in essere numerosi servizi di assistenza per la popolazione ... ilrestodelcarlino.it scrive