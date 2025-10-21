Caressa è incantato | Il giocatore più forte della Serie A? Non ho alcun dubbio per me è…

Inter News 24 Caressa si esprime su chi è, secondo lui, il calciatore più forte del campionato. Il telecronista di Sky Sport è incantato dal talento di un giovane. Il noto giornalista e commentatore Fabio Caressa ha dedicato alcune parole di grande apprezzamento a Nico Paz, uno dei giovani più promettenti della Serie A. Intervenuto sul suo canale YouTube, Caressa ha elogiato il talento argentino, definendolo “il giocatore più forte” del campionato, non solo per le sue doti tecniche, ma anche per l’impatto fisico e la grinta che dimostra in campo. Il profilo di Nico Paz: un talento che cresce in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

