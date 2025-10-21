Caressa | Conte sta ancora cercando la soluzione migliore per il Napoli

Il giornalista Fabio Caressa ha commentato la prestazione del Napoli contro il Torino sul suo canale YouTube. Le parole di Caressa. « Il Napoli aveva tantissime assenze, alcune dell’ultimo momento come Hojlund e McTominay che non sono due qualunque, o Lobotka. Quindi una battuta d’arresto è anche comprensibile, ma c’è un però. Però sembra ancora che Conte stia lavorando alla soluzione migliore che sta ancora cercando. Ne sta proponendo diverse perché è un ottimo allenatore. Il Napoli è ancora alla ricerca di un obiettivo ed equilibrio tattico che Conte sicuramente potrà trovare. Ora siamo ancora all’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

