Caressa | Allegri ha un credo preciso riguardo ai cambi Ha una marcia in più

Il telecronista Fabio Caressa ha parlato su 'YouTube' anche del Milan e in particolare della strategia riguardo ai cambi di Allegri. Ecco la sua analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Caressa: “Allegri ha un credo preciso riguardo ai cambi. Ha una marcia in più”

Argomenti simili trattati di recente

Caressa: "Allegri è stato il primo allenatore che in Italia ha capito i 5 cambi" Montolivo: "Un po' di fortuna e l'episodio che ha girato a favore del Milan ... Allegri è un allenatore top nella strategia perché ha pensato di sbloccare la partita nell'ultima mezz'ora, gioc - facebook.com Vai su Facebook

“Allegri è sempre stato questo. Per fare il leader ci vogliono diverse abilità, e ora nel #Milan ci sono regole e compattezza” ? L’intervento di Fabio Caressa sull’allenatore rossonero e sull’ottimo inizio di stagione? - X Vai su X

Milan, solidità difensiva e supremazia a centrocampo: ecco il credo di Allegri - C’è tutto il credo calcistico di Massimiliano Allegri nelle tre vittorie di fila in campionato contro Lecce, Bologna e Udinese, dopo la clamorosa debacle di San Siro con la Cremonese. ilmessaggero.it scrive

Cassano: “Allegri ha detto una bugia. Ve lo dico io che non ho bisogno di guadagnare perché ce li ho” - Antonio Cassano controcorrente su Massimiliano Allegri e sul Milan dopo la vittoria dei rossoneri sul Napoli: "Ha detto una bugia ... Come scrive fanpage.it