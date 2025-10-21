Carceri | Sisto ' detenzione sia percorso di ritorno a società'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Parlare di carcere significa parlare di speranza. È questo il cuore dell'articolo 27 della Costituzione. La detenzione deve essere un percorso di ritorno alla società, non una parentesi di abbandono. Il sovraffollamento resta il principale ostacolo alla piena attuazione di questi principi, ma stiamo intervenendo con un grande piano edilizio carcerario: 60 interventi strutturali, di cui 3 già conclusi, 27 in corso e 30 pronti a partire, per un investimento complessivo di 758 milioni di euro e la creazione di quasi 10.000 nuovi posti". Così il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo al Festival dell'accoglienza 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Carceri: Sisto, 'detenzione sia percorso di ritorno a società'

