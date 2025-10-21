Carcere di Bellizzi trovati sei telefoni celluari nelle celle
Tempo di lettura: 3 minuti Questa mattina, durante un’operazione di perquisizione ordinaria effettuata presso uno dei reparti dell’Istituto penitenziario di Avellino, il personale di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto sei telefoni cellulari completi di caricabatterie, abilmente nascosti all’interno dei cavedini del reparto. “Il ritrovamento è il risultato della costante attività di vigilanza e dell’attenzione quotidiana che gli agenti della Polizia Penitenziaria dedicano al mantenimento della sicurezza interna, nonostante le difficoltà operative dovute alla carenza di organico ed ai carichi di lavoro sempre più gravosi”, sottolinea Marianna Argenio, vicesegretario regionale della Campania: “Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria esprime apprezzamento per la professionalità e l’impegno del personale coinvolto nell’operazione, sottolineando come questi episodi dimostrino l’importanza dei controlli mirati e della presenza costante della Polizia Penitenziaria all’interno degli istituti ed allo stesso tempo, chiediamo che agli operatori che hanno effettuato il ritrovamento venga riconosciuta una formale ricompensa per l’importante risultato conseguito, frutto di professionalità, intuito operativo e spirito di servizio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
