Carcere di Avellino rinvenuti sei cellulari

Questa mattina, durante un’operazione di perquisizione ordinaria effettuata presso uno dei reparti dell’Istituto penitenziario di Avellino, il personale di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto sei telefoni cellulari completi di caricabatterie, abilmente nascosti all’interno dei cavedini del reparto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

«Chiediamo l'ergastolo per tutti i responsabili della morte di Paolo». A parlare Sofia Rizzo, la zia di Paolo Piccolo, il 26enne di Barra aggredito brutalmente nel carcere di Bellizzi Irpino e deceduto sabato al Moscati di Avellino dopo un anno di sofferenze. - facebook.com Vai su Facebook

Carceri: Avellino, sequestrata droga nascosta in plafoniera. Vice segretaria Sappe: "ennesima dimostrazione professionalità" #ANSA - X Vai su X

Rinvenuti sei cellulari nella Casa Circondariale di Avellino - Questa mattina, durante un’operazione di perquisizione ordinaria effettuata presso uno dei reparti dell’Istituto penitenziario di Avellino, il personale di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto sei telef ... Scrive irpinianews.it

Sequestrata droga nel carcere di Avellino, era occultata in una plafoniera - Questa mattina durante una perquisizione ordinaria effettuata presso la sezione infermeria centrale dell’Istituto Penitenziario di Avellino, il personale di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto, ... Scrive internapoli.it

“Per il carcere di Avellino in arrivo sei nuove agenti donna di polizia penitenziaria” - Legalità e sicurezza nelle carceri italiane, nuovo intervento del governo Meloni: con la conclusione del 185esimo Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 2060 nuovi agenti entreranno in servizio p. Da corriereirpinia.it