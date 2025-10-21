Carcere di Avellino rinvenuti sei cellulari

Avellinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, durante un’operazione di perquisizione ordinaria effettuata presso uno dei reparti dell’Istituto penitenziario di Avellino, il personale di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto sei telefoni cellulari completi di caricabatterie, abilmente nascosti all’interno dei cavedini del reparto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

