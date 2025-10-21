Carcassa di un cinghiale in una vasca di raccolta acqua | Vigili al lavoro
Tempo di lettura: < 1 minuto I Vigili del fuoco del Distaccamento di San Marco dei Cavoti, con l’ausilio del personale Saf di Benevento, sono intervenuti in un’area rurale del territorio sammarchese per recuperare la carcassa di un cinghiale caduto accidentalmente all’interno di un vascone per la raccolta delle acque. L’ungulato, probabilmente nel corso di una delle consuete scorribande di branchi di questi animali ormai non solo nelle campagne ma persino nelle aree fortemente antropizzate, deve essere precipitato nella vasca a conferma di una vera e propria emergenza, che peraltro dura da anni senza che si individui una soluzione efficace. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
