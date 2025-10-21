Inter News 24 L’allenatore dell’Inter Primavera, Benito Carbone, ha commentato così il successo ottenuto in Youth League contro l’Union SG. Intercettato dai giornalisti presenti nel postpartita di Union SG Inter Primavera, il tecnico nerazzurro Benito Carbone ha analizzato così il successo ottenuto oggi in Youth League. SULMATCH DI OGGI – « E’ un successo che la squadra si è meritata sul campo. La differenza la fanno sempre loro. Abbiamo fatto fino all’ultimo una grande partita, abbiamo sempre giocato con il nostro calcio, con palla a terra, cercando la soluzione migliore per segnare. Sono contento, perché i ragazzi lavorano duramente da un anno e mezzo e si sono strameritati questa vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carbone dopo Union SG Inter Primavera: «Vittoria meritata, siamo una famiglia. Sono contento per una ragione»