Carambola e frontale sulla Nuova Estense feriti e strada chiusa
Questa mattina intorno alle ore 10.30 si è verificato un grave incidente lungo la Nuova Estense (strada Bellaria). Il sinistro è avvenuto nei pressi dell'incrocio tra la Statale e Stradello Nava e ha coinvolto quattro mezzi, tre auto e un trattore con rimorchio.La dinamica è ancora in fase di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
A perdere la vita nell’incidente il giovane 28enne di Longastrino, gravissima la ragazza con lui. Carambola con un tir e un’auto e ancora uno schianto sulla statale Adriatica. Vai su Facebook