Carabinieri | maxi operazione antidroga nel Salento

Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19 persone indagate per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina con armi, tentata estorsione, incendio, lesioni personali aggravate dalla deformazione dell’aspetto e altro. Con l’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Carabinieri: maxi operazione antidroga nel Salento

