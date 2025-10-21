In un mondo sempre più digitalizzato, un oggetto tangibile può davvero attirare l’attenzione dei consumatori finali. T-shirt, shopper in tela, cappellini personalizzati sono sempre più usati nel marketing esperienziale, quello degli eventi e delle esperienze dirette. Si tratta di un’operazione di comunicazione immediata del brand. Colori, logo, slogan, a volte anche i valori aziendali concentrati in un unico piccolo oggetto che rafforza il senso di appartenenza dei dipendenti e collaboratori e permette ai clienti di ricordare l’azienda. Brand identity e accessori personalizzati. Ci sono innumerevoli attività che si possono annoverare sotto il nome di “brand identity”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cappellini personalizzati e non solo, l’uso degli accessori nella comunicazione