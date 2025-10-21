Arezzo, 21 ottobre 2025 – Capolona, riconsegna del cantiere della nuova scuola media consortile. Una nuova ditta per ripartire con i lavori. ancora un anno per vedere la conclusione dell’opera. L’Amministrazione Comunale di Capolona, capofila per i lavori di costruzione alla scuola media consortile Capolona Subbiano Arezzo, ha ottenuto la riconsegna del cantiere dopo la risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice per inadempienze. A spiegare la situazione e come procederà il Comune è lo stesso Sindaco di Capolona Mario Francesconi. “Da venerdì scorso abbiamo avuto dalla Ditta Gecos la riconsegna del cantiere della costruzione della Scuola Media Consortile di viale Dante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

