Capezzone | Sbocco di veleno su Sinner | ecco chi ce l' ha con Jannik

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E questa mattina è Jannik Sinner uno dei protagonisti con il suo rifiuto a partecipare alle finals di Coppa Davis a Bologna. Una scelta che ha aperto un grande dibattito ma che soprattutto, come sottolinea il direttore editoriale di Libero, ha dato il la a uno sbocco di veleno. Qui di seguito la rassegna completa. https:t.coPSAzZKWkMS — Daniele Capezzone (@Capezzone) October 21, 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Capezzone: "Sbocco di veleno su Sinner: ecco chi ce l'ha con Jannik"

