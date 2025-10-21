Capello sul tecnico nerazzurro | Chivu è stato bravo ad entrare in punta di piedi ora l’Inter è di nuovo dominante

Inter News 24 Capello, storico allenatore di Serie A ed ex Ct della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla formazione nerazzurra. Fabio Capello, ex allenatore di grandi club e attuale opinionista, ha parlato della formazione dell’Inter e del lavoro di Cristian Chivu in vista della partita contro l’Union SG. Durante il suo intervento negli studi di Sky Sport, Capello ha elogiato le scelte di Chivu e il suo approccio alla squadra. «Non è che cambi tantissimo a livello di formazione, c’è il giusto equilibrio», ha spiegato Capello, riferendosi alla partita di stasera. «La formazione è offensiva, con Frattesi che aggiunge qualcosa in più in avanti». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Capello sul tecnico nerazzurro: «Chivu è stato bravo ad entrare in punta di piedi, ora l’Inter è di nuovo dominante»

