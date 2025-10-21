Caos Var | serve più qualità e maggiore uniformità

Sono solo parzialmente d'accordo nel fermare un arbitro dopo un errore. In Premier League, gli arbitri "escono" quasi ogni settimana, anche dopo sviste ben più gravi. Fermarli significa innescare un meccanismo pericoloso: la paura di sbagliare diventa più forte della voglia di decidere. Detto questo, capisco che in Italia – dove la pressione mediatica è diversa – a volte un turno di "stop" possa servire non tanto per far scendere il livello di tensione, quanto per proteggere l'arbitro stesso da un'esposizione eccessiva. Non condivido però la lettura di Rocchi, emersa dai media, secondo cui la decisione di Abisso e Marinelli sarebbe corretta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

