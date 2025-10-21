Caos Var | serve più qualità e maggiore uniformità
Sono solo parzialmente d'accordo nel fermare un arbitro dopo un errore. In Premier League, gli arbitri "escono" quasi ogni settimana, anche dopo sviste ben più gravi. Fermarli significa innescare un meccanismo pericoloso: la paura di sbagliare diventa più forte della voglia di decidere. Detto questo, capisco che in Italia – dove la pressione mediatica è diversa – a volte un turno di "stop" possa servire non tanto per far scendere il livello di tensione, quanto per proteggere l'arbitro stesso da un'esposizione eccessiva. Non condivido però la lettura di Rocchi, emersa dai media, secondo cui la decisione di Abisso e Marinelli sarebbe corretta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
“E che la vita ti riservi ciò che serve e spero Che piangerai per cose brutte e cose belle, spero Senza rancore che le tue paure siano cure E l'allegria mancata poi diventi amore Anche se è perché solamente il caos della retorica Confonde i gesti e le parole e le - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Sisi tenta di frenare il caos ma le armi arrivano ai jihadisti L’Egitto ha già selezionato 15 tecnocrati per governare ad interim, ora serve l’ok di Israele @andrea_nicastro, @Corriere - X Vai su X