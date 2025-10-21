Caos O della disobbedienza delle voci | complessità del pensiero di Pirandello al Vittorio Emanuele

Messinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 24 ottobre al Teatro Vittorio Emanuele (in scena per quattro repliche consecutive) debutta in prima nazionale lo spettacolo “Caos. O della disobbedienza delle voci”, produzione Clan degli Attori – Clan Off Teatro e Teatro Vittorio Emanuele.“Caos. O della disobbedienza delle voci”, nato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Caos Disobbedienza Voci Complessit224