Non si fermano le polemiche dopo il contestatissimo rigore segnato da Leao nel match di domenica sera a San Siro Non si è spento l’eco delle polemiche post Milan-Fiorentina, con il rigore assegnato ai rossoneri per il contatto in area di rigore tra Parisi e Gimenez. Polemiche sul rigore segnato da Leao (LaPresse) – Calciomercato.it La mano tra fronte e spalla del terzino viola è stata giudicata da rigore da Marinelli, che ha cambiato la decisione di campo dopo il richiamo dal VAR. In un primo momento l’arbitro aveva lasciato proseguire il gioco, prima appunto della segnalazione da Lissone. Il VAR Abisso ha richiamato così Marinelli al monitor a bordocampo, con il direttore di gara che ha cambiato la decisione assegnando la massima punizione dagli undici metri al Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Caos Milan-Fiorentina, l'ammissione di Rocchi: la decisione su arbitro e VAR