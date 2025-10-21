Caos Juve Stabia l' ombra della camorra sul club campano Gratteri | Tutta la gestione era in mano ai clan

Feedpress.me | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Il decreto - che riguarderebbe anche altre società che si occupano dei servizi annessi alle manifestazioni sportive - è stato emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, del Procuratore Nazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

caos juve stabia l ombra della camorra sul club campano gratteri tutta la gestione era in mano ai clan

© Feedpress.me - Caos Juve Stabia, l'ombra della camorra sul club campano. Gratteri: "Tutta la gestione era in mano ai clan"

Altre letture consigliate

caos juve stabia ombraCaos Juve Stabia, l'ombra della camorra sul club campano. Gratteri: "Tutta la gestione era in mano ai clan" - È stata disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. gazzettadelsud.it scrive

Spezia-Juve Stabia, aquilotti sconfitti per 3 a 1 - Lo Spezia, dopo aver perso all'esordio con la Carrarese, ha dovuto inchinarsi anche a una Juve Stabia solida e cinica, ... Da rainews.it

LIVE Catanzaro-Juve Stabia, segui la sfida di Serie B - Gol, spettacolo ed emozioni nell'anticipo della quinta giornata di Serie B tra Catanzaro e Juve Stabia. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Caos Juve Stabia Ombra