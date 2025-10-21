Durante il riscaldamento di Civitanovese - Sangiustese, in Curva Nord è apparso uno striscione con la scritta: "I valori della tua società: bugie, ricatti e senza dignità", rivolto duramente al presidente Mauro Profili. La tensione è esplosa quando lo stesso Profili, furioso, ha deciso di intervenire personalmente per rimuovere lo striscione, facendosi filmare da un membro del suo staff. Nel video, si vede il presidente affrontare i tifosi e cercare di strappare il messaggio. Un supporter ha provato a bloccarlo, provocando una rissa. La polizia è intervenuta per separarli, ma Profili è comunque riuscito a strappare lo striscione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caos in campo: il presidente strappa lo striscione dei tifosi e parte la rissa