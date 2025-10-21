Caos a Uomini e Donne | Agnese De Pasquale lascia lo studio dopo il triangolo con i due Federico

Registrazione 21 ottobre: Agnese De Pasquale bacia entrambi i cavalieri, poi Mastrostefano la spiazza. Nella registrazione di Uomini e Donne di martedì 21 ottobre, come riportato dal blogger e giornalista Lorenzo Pugnaloni, si è verificato un vero e proprio caos nello studio. La protagonista è Agnese De Pasquale, che ha portato avanti due frequentazioni: con Federico Mastrostefano e un altro Federico del trono over. Durante la puntata, Agnese ha ammesso di aver baciato entrambi, ma alla fine ha deciso di dichiararsi per Mastrostefano. L'ex tronista, però, ha affermato che il suo interesse per lei è all'80%, percentuale che non è piaciuta alla dama.

