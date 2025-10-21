Cantante trap a capo di una rete di pusher a Varese 11 arresti | i dettagli dell' operazione Note stonate
Operazione "Note stonate" a Varese: 19 misure cautelari per traffico di droga, estorsione e armi. Coinvolto anche un cantante trap. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Il cantante non solo avrebbe fornito armi, ma sarebbe stato anche a capo di un gruppo di spacciatori attivi in alcune aree boschive del territorio Vai su Facebook
Cantante trap a capo di una rete di pusher a Varese, 11 arresti: i dettagli dell'operazione "Note stonate" - Operazione "Note stonate" a Varese: 19 misure cautelari per traffico di droga, estorsione e armi. Riporta virgilio.it
Varese, maxi operazione antidroga: arrestato il frontman di una band trap - Il cantante non solo avrebbe fornito armi, ma sarebbe stato anche a capo di un gruppo di spacciatori attivi in alcune aree boschive del territorio ... msn.com scrive