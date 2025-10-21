Non è solo la nostalgia per gli anni Novanta, è il fatto che Nove, Scarpa, Ammaniti, Santacroce e tutti gli altri han fatto, ognuno a modo suo, quel che nessun altro fa fatto negli ultimi trent'anni. E un documentario, sia pur di testimonianza, ci sta. È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e noi l'abbiamo visto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Cannibali: il documentario sull'ultimo movimento che ha smosso la letteratura italiana