Cannibali | il documentario sull' ultimo movimento che ha smosso la letteratura italiana

Comingsoon.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è solo la nostalgia per gli anni Novanta, è il fatto che Nove, Scarpa, Ammaniti, Santacroce e tutti gli altri han fatto, ognuno a modo suo, quel che nessun altro fa fatto negli ultimi trent'anni. E un documentario, sia pur di testimonianza, ci sta. È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e noi l'abbiamo visto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

cannibali il documentario sull ultimo movimento che ha smosso la letteratura italiana

© Comingsoon.it - Cannibali: il documentario sull'ultimo movimento che ha smosso la letteratura italiana

Scopri altri approfondimenti

cannibali documentario sull ultimoCannibali: il documentario sull'ultimo movimento che ha smosso la letteratura italiana - Non è solo la nostalgia per gli anni Novanta, è il fatto che Nove, Scarpa, Ammaniti, Santacroce e tutti gli altri han fatto, ognuno a modo suo, quel che nessun altro fa fatto negli ultimi trent'anni. Riporta comingsoon.it

cannibali documentario sull ultimoEmanuele Trevi: “Quanto ci mancano quei cannibali” - Un documentario alla Festa del Cinema di Roma ripercorre l’ultimo movimento letterario italiano, ormai trent’anni fa. Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Cannibali Documentario Sull Ultimo