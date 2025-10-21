Cannavaro svela a sorpresa | Il mio rammarico è stato lasciare la mia città troppo presto Mi sarebbe piaciuto vincere il Pallone d’Oro e il Mondiale da capitano del Napoli

Cannavaro svela a sorpresa un retroscena sulla sua carriera: tutte le dichiarazioni dell’ex difensore della Juve. Un sogno mai realizzato, un rimpianto che, anche a distanza di anni, resta vivo. Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale e Pallone d’Oro, ha parlato a margine di un evento pubblicitario, confessando il suo grande rammarico per non aver legato la sua carriera al Napoli, la squadra della sua città. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attuale CT dell’Uzbekistan sognava un destino diverso. L’ex difensore ha sottolineato come gli sia dispiaciuto lasciare la sua città troppo presto e ha rivelato un sogno: quello di “vincere il Mondiale e il Pallone d’Oro da capitano del Napoli”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

