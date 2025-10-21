Inter News 24 Il ct della nazionale uzbeka ed ex campione del Mondo nel 2006, Fabio Cannavaro, ha parlato così dell’Inter e della lotta scudetto. Intervenuto a margine di un evento organizzato Betsson.sport, il commissario tecnico della nazionale uzbeka, Fabio Cannavaro, si è espresso così sulla lotta scudetto in Serie A che riguarda anche l’Inter di Cristian Chivu. LOTTA SCUDETTO IN SERIE A? – « In questo momento sicuramente vedo anche il Milan e la Roma. Quest’anno, con il Napoli impegnato in Champions League, questa distanza si è accorciata. Sarà un bel campionato come sempre negli ultimi anni ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cannavaro avverte l’Inter: «Per lo scudetto ci sono anche Milan e Roma! Ecco che campionato mi aspetto quest’anno»