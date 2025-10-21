Cani antidroga in zona fiera È fuggi-fuggi

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli mirati alla prevenzione dei fenomeni di disagio, di spaccio e di guida in stato d’ebbrezza. E’ positivo il bilancio del corpo di Polizia Locale Terre Estensi per il servizio realizzato nelle ultime sere in zona Fiera, che oltre all’ordinaria attività di viabilità, ha previsto l’utilizzo delle unità cinofile per prevenire l’introduzione di sostanze stupefacenti alla manifestazione in corso di svolgimento. L’esito dell’attività è di 3 casi di violazione per detenzione di stupefacenti per uso personale e qualche rinvenimento di confezioni di cannabinoidi gettate a terra, verosimilmente quanso sono apparsi i cani antidroga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cani antidroga in zona fiera 200 fuggi fuggi

© Ilrestodelcarlino.it - Cani antidroga in zona fiera. È fuggi-fuggi

Argomenti simili trattati di recente

cani antidroga zona fieraCani antidroga in zona fiera. È fuggi-fuggi - E’ positivo il bilancio del corpo di Polizia Locale Terre Estensi per il servizio realizzato nelle ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Zona rossa, l'esordio: stazione blindata dall'alba, controlli in tre turni e cani antidroga. Il reportage - La nebbia della notte si è trasformata in una foschia lattiginosa, mentre la città si prepara al via vai quotidiano di ... Da ilgazzettino.it

Zona rossa, l'esordio: stazione blindata dall'alba, controlli in tre turni e cani antidroga. Il reportage - Non passa inosservato un dettaglio: alcune presenze abituali dell'area sembrano essere svanite nel nulla. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cani Antidroga Zona Fiera