Controlli mirati alla prevenzione dei fenomeni di disagio, di spaccio e di guida in stato d’ebbrezza. E’ positivo il bilancio del corpo di Polizia Locale Terre Estensi per il servizio realizzato nelle ultime sere in zona Fiera, che oltre all’ordinaria attività di viabilità, ha previsto l’utilizzo delle unità cinofile per prevenire l’introduzione di sostanze stupefacenti alla manifestazione in corso di svolgimento. L’esito dell’attività è di 3 casi di violazione per detenzione di stupefacenti per uso personale e qualche rinvenimento di confezioni di cannabinoidi gettate a terra, verosimilmente quanso sono apparsi i cani antidroga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cani antidroga in zona fiera. È fuggi-fuggi