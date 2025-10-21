Cane ucciso da una sassata al Pionta si cercano i testimoni

Lanazione.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 21 ottobre 2025 –  Le hanno tirato una pietra al Pionta e non è sopravvissuta. Adesso il padrone  una cagnolina di piccola taglia,  di razza chihuahua, rende nota tanta crudeltà e lancia un appello per rintracciare le responsabilità. I fatti risalgono a sabato 18 ottobre quando cane e padrone si trovavano a passeggio al parco del Pionta. L'appello viene lanciato sul gruppo Facebook Sei di Arezzo se postando una foto dell'animale. «Questa è la cagnolina aggredita sabato pomeriggio al Pionta, se qualcuno ha visto qualcosa mi contatti in privato su fb, Vita questo è il suo nome non c'è più, stamattina l'abbiamo soppressa perché non c'era niente da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cane ucciso da una sassata al pionta si cercano i testimoni

© Lanazione.it - Cane ucciso da una sassata al Pionta, si cercano i testimoni

Leggi anche questi approfondimenti

cane ucciso sassata piontaCane ucciso da una sassata al Pionta, si cercano i testimoni - Una pietra lanciata da qualcuno fatale per il cane di piccola taglia ... Si legge su lanazione.it

cane ucciso sassata piontaArezzo, cane ucciso da una pietra al parco Pionta. Si cercano testimoni - Era una canina pinscher ed è stata uccisa da una pietra tirata volontariamente o no - Da corrierediarezzo.it

Cane ucciso da agente, sit-in ad Ancona per 'chiedere giustizia' - Si è svolta oggi pomeriggio, in piazza Roma ad Ancona, l'iniziativa organizzata dall'attivista per i diritti degli animali, Enrico Rizzi, dopo ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cane Ucciso Sassata Pionta