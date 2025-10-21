Cane ucciso da una sassata al Pionta si cercano i testimoni
Arezzo, 21 ottobre 2025 – Le hanno tirato una pietra al Pionta e non è sopravvissuta. Adesso il padrone una cagnolina di piccola taglia, di razza chihuahua, rende nota tanta crudeltà e lancia un appello per rintracciare le responsabilità. I fatti risalgono a sabato 18 ottobre quando cane e padrone si trovavano a passeggio al parco del Pionta. L'appello viene lanciato sul gruppo Facebook Sei di Arezzo se postando una foto dell'animale. «Questa è la cagnolina aggredita sabato pomeriggio al Pionta, se qualcuno ha visto qualcosa mi contatti in privato su fb, Vita questo è il suo nome non c'è più, stamattina l'abbiamo soppressa perché non c'era niente da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
