Cane dimentica l’addestramento di due mesi e si mette a correre verso gli sposi con le fedi – VIDEO

Un video girato durante una cerimonia nuziale in una chiesa del Nord Italia è diventato virale sui social dopo che il protagonista, un cane di grossa taglia dal manto marrone, ha attraversato la navata correndo a tutta velocità per consegnare le fedi agli sposi. Secondo quanto riferito dagli sposi, che hanno preferito restare anonimi, l’amico quattrozampe “aveva seguito un addestramento di due mesi per imparare a controllarsi durante la cerimonia”. “Durante le prove era impeccabile, seguiva ogni comando senza esitazioni”, ha raccontato l’addestratore, che ha spiegato come il cane fosse “ preparato a camminare lentamente lungo la navata fino all’altare ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

