Cancro alla prostata terapia con radioligandi riduce avanzamento malattia
Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Novartis ha presentato nuovi dati relativi alla terapia con Lutetium 177Lu vipivotide tetraxetan provenienti dallo studio di fase 3 PSMAddition, durante il simposio presidenziale al congresso Esmo 2025 a Berlino. La terapia con radioligando, in combinazione con lo standard di cura (inibitore della via del recettore degli androgeni Arpi + terapia di deprivazione androgenica Adt), ha dimostrato un miglioramento nella sopravvivenza libera da progressione radiografica (rPfs), riducendo il rischio di progressione radiografica o morte del 28% rispetto al solo standard di cura nei pazienti adulti con carcinoma prostatico ormono-sensibile metastatico (mHspc) positivo all'antigene di membrana specifico della prostata (Psma). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
OASIS, BONEHEAD HA UN TUMORE Paul Arthurs, membro fondatore della band, sta curando un cancro alla prostata Leggi tutto https://www.rockol.it/news-754509/oasis-bonehead-cancro-tumore-prostata - facebook.com Vai su Facebook
Cancro alla prostata, terapia con radioligandi riduce avanzamento malattia - Novartis ha presentato nuovi dati relativi alla terapia con Lutetium [177Lu] vipivotide tetraxetan provenienti dallo studio di fase 3 PSMAddition, durante il simposio presidenziale al congresso Esmo 2 ... Come scrive adnkronos.com
A Busto Arsizio il tumore alla prostata si cura con la Teranostica: cos’è e a chi è diretta - Un nuovo approccio per combattere neoplasie refrattarie alle terapie convenzionali. Da ilgiorno.it
Terapie per il tumore alla prostata - Scopri le terapie per il tumore alla prostata e le opzioni disponibili per affrontare questa malattia in modo efficace. Come scrive microbiologiaitalia.it